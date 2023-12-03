Серия А. Болонья упускает шанс сравняться с Наполи на сотой минуте

Серия А. 14-й тур

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Болонья" 1:1

Голы: Пикколи 90+10 (пен.) - Ликояннис 68

Нет сомнений, что "Болонья" - главный сюрприз прошедшей части сезона. Она начинала 14-й тур на шестом месте и в случае победы в нем сравнивалась бы с "Наполи" по очкам на четвертом перед его тяжелейшим матчем против "Интера". Но у "россоблу" слишком много ничьих. Уже семь против пяти побед. И как минимум часть ничьих необязательные. Как сегодняшняя в Лечче.

Подопечные Тьяго Мотты вовсе не играли впечатляюще сегодня. По ударам по воротам уступили "Лечче", не побеждавшему уже в девяти матчах подряд, включая этот. Четыре замены Мотты на 58-ой минуте - признак его недовольства. Но "россоблу" в целом создали больше опасных моментов, чем соперник и были обязаны их реализовывать.

Начали как раз хозяева. Скорупски отбил несколько плотных ударов. Но Ндой с игры с острого угла пробивал опаснее. Фальконе отбил. Далее игрок "Лечче" Гонсалес не попал метров с шести, его партнер по команде Банда пробивал слабо в Скорупски, но Ндой вновь прорвался, и Фальконе пришлось отбивать ногой.

Второй тайм лучше начали гости, но пробивали неточно. Пока Ликояннис не исполнил штрафной под перекладину. Затем Ндой вновь прорвался, и Ликояннис почти в упор замкнул неточно. Фальконе выиграл дуэль у того же Ндоя, а Фергюсон умудрился добить не в створ пустых ворот. Фальконе вновь отбивал (удар Урбански). Ответ же Блена очень издали улетел очень неточно.

В итоге "Болонья" была наказана за промахи. Фальконе пришел на угловой и был завален Калафиори, при том, что даже не был близок к мячу. Арбитры на поле не заметили этого, но ВАР позвал их к монитору. Пикколи реализовал пенальти на сотой минуте.

"Болонья" на пятом месте и с ничьей, но не наравне с "Наполи", а даже рискует упасть на восьмое по итогам тура. А "Лечче" с тремя ничьими подряд и в шести очках над зоной вылета.