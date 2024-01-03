Милан досрочно вернул Габбию из аренды в Вильярреале

Итальянский центральный защитник Матео Габбия вернулся в "Милан".

Как информирует официальный сайт "россонери", аренда 24-летнего футболиста в "Вильярреале" была досрочно завершена.

В нынешнем сезоне он успел сыграть 13 матчей за "желтую субмарину" во всех турнирах. В общей сложности он провел на поле 973 минуты. Результативными действиями не отличался.

Габбия является воспитанником "Милана". За основную команду "красно-черных" он провел 51 поединок и забил 1 гол.

После 18-ти туров "Милан" идет на 3-м месте в турнирной таблице Серии А.