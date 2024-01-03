  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан досрочно вернул Габбию из аренды в Вильярреале
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан досрочно вернул Габбию из аренды в Вильярреале

Италия

Итальянец вернулся в родной клуб

Милан досрочно вернул Габбию из аренды в Вильярреале

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский центральный защитник Матео Габбия вернулся в "Милан".

Как информирует официальный сайт "россонери", аренда 24-летнего футболиста в "Вильярреале" была досрочно завершена.

В нынешнем сезоне он успел сыграть 13 матчей за "желтую субмарину" во всех турнирах. В общей сложности он провел на поле 973 минуты. Результативными действиями не отличался.

Габбия является воспитанником "Милана". За основную команду "красно-черных" он провел 51 поединок и забил 1 гол.

После 18-ти туров "Милан" идет на 3-м месте в турнирной таблице Серии А.

По теме
yellow-arrow
Рафаэл Леау назвал своего футбольного кумира
yellow-arrow
Пиоли - о 4:1 с Кальяри: Настроение молодежи показывает, что академия Милана работает очень хорошо
yellow-arrow
Аталанта - Сассуоло. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 03.01.2024
Вильярреал Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
acmilan.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости