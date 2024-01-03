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Милан досрочно вернул Габбию из аренды в Вильярреале
Итальянец вернулся в родной клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский центральный защитник Матео Габбия вернулся в "Милан".
Как информирует официальный сайт "россонери", аренда 24-летнего футболиста в "Вильярреале" была досрочно завершена.
В нынешнем сезоне он успел сыграть 13 матчей за "желтую субмарину" во всех турнирах. В общей сложности он провел на поле 973 минуты. Результативными действиями не отличался.
Габбия является воспитанником "Милана". За основную команду "красно-черных" он провел 51 поединок и забил 1 гол.
После 18-ти туров "Милан" идет на 3-м месте в турнирной таблице Серии А.
???????????????????????? ????????????????????????— AC Milan (@acmilan) January 3, 2024
Official Statement ???? https://t.co/RimFplgfHN
Comunicato Ufficiale ???? https://t.co/jZRPluxlJk#SempreMilan pic.twitter.com/5ij2h2Zx5p
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