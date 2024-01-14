Сарри: Суперкубок Италии это не про спорт, а про деньги

Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри высказался против нового формата Финала четырех Суперкубка Италии в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Все знают, что я думаю, что этот турнир не о спорте. Берешь деньги и бежишь. Мы берем все, что можем, таким недальновидным способом. Мы ходим по миру, попрошайничая денег. Со всеми проблемами, связанными с переполненными списками матчей, мы организовали Суперкубок четырех команд.

Если современный футбол является таким типом эволюции, то я рад быть старомодным. Суперкубок - это трофей, который использует тренер, чтобы сказать, что он что-то выиграл. Но это не помогает клубу развиваться. Я хотел бы выиграть что-то, что также поможет клубу.