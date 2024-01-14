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Сарри: Суперкубок Италии это не про спорт, а про деньги

Италия

Тотальная критика турнира от коуча

Сарри: Суперкубок Италии это не про спорт, а про деньги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри высказался против нового формата Финала четырех Суперкубка Италии в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Все знают, что я думаю, что этот турнир не о спорте. Берешь деньги и бежишь. Мы берем все, что можем, таким недальновидным способом. Мы ходим по миру, попрошайничая денег. Со всеми проблемами, связанными с переполненными списками матчей, мы организовали Суперкубок четырех команд.

Если современный футбол является таким типом эволюции, то я рад быть старомодным. Суперкубок - это трофей, который использует тренер, чтобы сказать, что он что-то выиграл. Но это не помогает клубу развиваться. Я хотел бы выиграть что-то, что также поможет клубу.

В полуфиналах Суперкубка Италии сыграют "Наполи" против "Фиорентины" (18 января), а также "Интер" против "Лацио" (19 января). Эти игры состоятся в Саудовской Аравии.

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Суперкубок Италии Лацио (Рим) Маурицио Сарри
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Источник:
alfredopedulla.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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