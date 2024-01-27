Серия А. Аталанта на четвертом месте

Серия А. 22-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Удинезе" 2:0

Голы: Миранчук 33, Скамакка 45+1

"Аталанта": Карнезекки, Скальвини (Паломино 80), Джимсити, Колашинац, Холм (Хатебур 69), Де Роон, Эдерсон, Руджери (Дзаппакоста 69), Миранчук (Муриэль 88), Скамакка (Пашалич 69), Де Кетеларе

"Удинезе": Окойе, Феррейра, Н. Перес, Т. Кристенсен, Эбоселе (Эхизибе 46), Ловрич (Бреннер 80), Уолас, Самарджич (Пайеро 61), Х. Камара (Земура 71), Товен (Р. Перейра 61), Лукка

Предупреждения: Пашалич 75, Эдерсон 77 - Т. Кристенсен 28

Когда "Аталанта" и "Удинезе" встречались в первом круге в середине ноября, первая пребывала в весьма неприятной ситуации. В Удине она должна была пропускать три-четыре, но выцарапала 1:1 в добавленное время и набрала свое единственное очко в четырех турах. Второй же играл тот матч сразу же после победы в гостях над "Миланом".

Впрочем, сейчас, в конце января, все наоборот. Бергамцы чувствуют себя отлично и после сегодняшней победы вышли на 16 очков в семи последних турах плюс две победы в Кубке. Сегодня еще и как-то мало забили, если вспомнить, что в предыдущем туре было 5:0. А фриуланцы теперь с одним очком в четырех последних турах, с одной победой в 11-ти.

Все же ожидалось, что "Удинезе" будет сопротивляться больше, яростнее. В предыдущем туре он переигрывал "Милан" на 82-ой минуте, играл с ним вничью на 92-ой, прямо перед этим не проиграл в гостях "Фиорентине", минимально проиграл "Лацио" и даже разгромил "Болонью". А "Аталанте" не проиграл три предыдущих очных матча, пять из предыдущих семи (все ничьи).

Сегодня он пытался, по ударам по воротам почти не уступил. Но явно уступил в качестве. Получилась победа "Аталанты" на классе без особых усилий.

Началось все слишком слабыми или неточными ударами. Да даже голевой был неуклюжим. Миранчук так замыкал прострел Де Кетеларе. Но мяч подскочил над вратарем. "Удинезе" ответил быстро, но Карнезекки вовремя вышел и заблокировал ногой удар, рукой перевел на угловой мощный удар Самарджича. А затем с аута Де Кетеларе сбросил, и Скамакка пробил между ногами защитника.

Во втором тайме "Аталанта" уже играла по результату. Не закрывалась в обороне, а держала игру в центре поля, замедляя ее. К голу обе команды не были близки. Карнезекки перевел над перекладиной удар издали уверенно. Холм красиво бил слета, но Окойе отбил. Так и докатили.

"Аталанта" на четвертом месте перед матчем "Фиорентины" против "Интера". "Удинезе" остается на 16-ом в одном очке над зоной вылета.