Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед хочет подписать основного защитника Ювентуса
Цель №1
Фото: Football Italia
"Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно стремится подписать центрального защитника "Ювентуса" Бремера. Издание Corriere dello Sport сообщает, что бразилец станет летом целью №1 "красных дьяволов".
"Ювентус" хочет сохранить футболиста, а "Манчестер Юнайтед" размышляет над финансовым предложением. Бремер имеет контракт с итальянским клубом до лета 2028 года.
В текущем сезоне Бремер сыграл за "Ювентус" 29 матчей, забил 2 гола и получил 7 желтых карточек.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:corrieredellosport.it
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина U-19 – Латвия U-19: смотреть прямую трансляцию матча элит-раунда квалификации на Евро-2024
- Бразилия на Уэмбли и щепотка УПЛ. Расписание футбола на 18 – 24 марта
- Победа молодежки, странные лайки от Аталанты и игрока Шахтера в Instagram. Главные новости за 22 марта
- Франческо Тотти: Я никогда не вернусь в Рому
- Красотка дня. Очаровательная свежеиспеченная невеста защитника Динамо. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена легенды Боруссии Дортмунд и героя матча с ПСВ. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн