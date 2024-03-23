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Манчестер Юнайтед хочет подписать основного защитника Ювентуса

Италия

Цель №1

Манчестер Юнайтед хочет подписать основного защитника Ювентуса

Фото: Football Italia

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"Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно стремится подписать центрального защитника "Ювентуса" Бремера. Издание Corriere dello Sport сообщает, что бразилец станет летом целью №1 "красных дьяволов".

"Ювентус" хочет сохранить футболиста, а "Манчестер Юнайтед" размышляет над финансовым предложением. Бремер имеет контракт с итальянским клубом до лета 2028 года.

В текущем сезоне Бремер сыграл за "Ювентус" 29 матчей, забил 2 гола и получил 7 желтых карточек.

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Источник:
corrieredellosport.it
Опубликовал: Виктор Иванчук
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