Директор Ювентуса: Было чрезвычайно важно квалифицироваться на Клубный чемпионат мира

Директор "Ювентуса" Франческо Кальво видит в Клубном чемпионате мира 2025-го года много плюсов. В частности, квалификация может дать клубу экономическую устойчивость.

Это огромная возможность для нас. Было чрезвычайно важно получить квалификацию для будущего "Ювентуса" не только для экономической устойчивости, но и для повышения коммерческой международной привлекательности клуба. Учитывая это, есть элемент любопытства вокруг того, как клубный чемпионат мира будет работать в его первом выпуске.

Он проводится с середины июня до середины июля, поэтому мы увидим, какое влияние окажет турнир. Тот факт, что это происходит в Соединенных Штатах, особенно интересен, поскольку рынок Северной Америки растет, даже если не совсем на уровне более традиционных американских видов спорта. Надеюсь, благодаря Клубному чемпионату мира 2025 года, затем Чемпионату мира 2026 года, а также приходу Лионеля Месси в MLS, этот футбол сможет стать настоящим прорывом.