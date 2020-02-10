Видич станет гендиректором Црвены Звезды
Он сменит на посту Звездана Терзича
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Видич летом займет должность генерального директора "Црвены Звезды", сообщает Republika.
Вместе с ним в команду придет Марко Пантелич, который займет место спортивного директора. Главным тренером будет назначен экс-полузащитник "Интера" Деян Станкович.
Напомним, что Видич выступал за "Црвену Звезду" с 2000 по 2004 год.
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