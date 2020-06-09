Уэсли Снейдеру - 36. В 2010-м году ему не вручили Золотой Мяч, несмотря на невероятные достижения
В один момент он был одним из лучших в мире
Лионель Месси стал обладателем Золотого Мяча в 2010-м году. Но многие до сих пор ту церемонию одной из самых несправедливых в истории футбола, ведь был ряд других достойных кандидатов. Одному из них, Уэсли Снейдеру, сегодня исполнилось 35 лет.
Воспитанник "Аякса" считался одним из самых талантливых полузащитников нулевых и в 2007-м подписал контракт с "Реалом". Там он был не очень успешен и спустя два сезона отправился в "Интер".
Именно в Милане, под руководством Жозе Моуриньо, он достиг наивысших высот. Он был лидером команды в сезоне 2009/10, когда они завоевали требл. В Лиге Чемпионов "Интер" остановил "Барселону", которой руководил Гвардиола и в которой блистал Месси.
Happy birthday, 2010 winner Wesley Sneijder! #UCL | #HBD | @sneijder101010 pic.twitter.com/ZUe8nYszwc— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 9, 2020
Летом того же года он был одним из лучших на чемпионате мире, на котором вышел с Голландией в финал, где они проиграли Испании. Однако многие заслуги были проигнорированы, а в голосовании за Золотой Мяч он занял лишь четвертое место.