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Уэсли Снейдеру - 36. В 2010-м году ему не вручили Золотой Мяч, несмотря на невероятные достижения

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В один момент он был одним из лучших в мире

Уэсли Снейдеру - 36. В 2010-м году ему не вручили Золотой Мяч, несмотря на невероятные достижения
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Лионель Месси стал обладателем Золотого Мяча в 2010-м году. Но многие до сих пор ту церемонию одной из самых несправедливых в истории футбола, ведь был ряд других достойных кандидатов. Одному из них, Уэсли Снейдеру, сегодня исполнилось 35 лет.

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Воспитанник "Аякса" считался одним из самых талантливых полузащитников нулевых и в 2007-м подписал контракт с "Реалом". Там он был не очень успешен и спустя два сезона отправился в "Интер".

Именно в Милане, под руководством Жозе Моуриньо, он достиг наивысших высот. Он был лидером команды в сезоне 2009/10, когда они завоевали требл. В Лиге Чемпионов "Интер" остановил "Барселону", которой руководил Гвардиола и в которой блистал Месси.

Летом того же года он был одним из лучших на чемпионате мире, на котором вышел с Голландией в финал, где они проиграли Испании. Однако многие заслуги были проигнорированы, а в голосовании за Золотой Мяч он занял лишь четвертое место.

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В статье: Нидерланды Уэсли Снейдер Интер (Милан)
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