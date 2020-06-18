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Эмери: Мбаппе может ознаменовать эпоху в Реале

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Унаи верит, что ему по силам взять Золотой мяч

Эмери: Мбаппе может ознаменовать эпоху в Реале
Новина українською

Бывший тренер "ПСЖ" Унаи Эмери поделился мнением о форварде клуба Килиане Мбаппе.

"Мбаппе может ознаменовать эпоху в "Реале". В какой лиге ему играть? Когда я работал во Франции, мне нравилось, что он был там. Когда я уехал в Англию, мне хотелось бы, чтобы он играл в Премьер-лиге.

Если же я вернусь в Испанию, то хотелось бы видеть его здесь.

Получит ли он "Золотой мяч"? Не знаю. Безусловно, его возраст, способности и талант позволяют достичь этого уровня, но я не имею права утверждать это так категорично", – сказал Эмери в интервью As.

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В статье: Унаи Эмери ПСЖ Килиан Мбаппе
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