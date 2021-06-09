ТМ. Франция – Болгария 3:0. Травма Бензема и забивной Жиру
Последний спарринг "трёхцветных" перед Евро
Фото: Faisal HQ, автор – неизвестен
8 июня. Товарищеский матч
Сен-Дени "Стад де Франс"
Франция 3:0 Болгария
Голы: Гризманн (29), Жиру (83, 90)
Франция: Льорис – Эрнандес (Динь, 46), Кимпембе, Варан, Павар – Канте (Лемар, 65), Толиссо (Сиссоко, 84) Погба – Гризманн (Дембеле, 66) – Мбаппе (Бен Йеддер, 84), Бензема (Жиру, 41)
Болгария: Наумов – Божиков, Антов, П. Христов, Турицов (Карагарен, 71) – Чочев (Витанов, 52) – Янков (А. Христов, 71), Илиев, Краев (Цветанов, 58), Десподов (А. Илиев, 58) – И. Илиев (Минчев, 58)
Предупреждение: Десподов (48)
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