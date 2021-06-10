Хави: Я открыт для предложений, но никуда не тороплюсь

Главный тренер "Аль-Садда" и бывший игрок "Барселоны" Хави Эрнандес высказался о продлении контракта каталонского клуба с Рональдом Куманом.

"Я не знаю, когда наступит этот момент. Я открыт для предложений, но никуда не тороплюсь. Я был тренером два года, и у меня очень хорошие отношение с Лапортой.

Они решили продолжить работу с Куманом, и я желаю ему всего наилучшего. Я думаю, чтобы он не решил, это будет лучше для клуба. Я всегда в курсе дел "Барсы", и я очень ими доволен. Но за последние три-четыре месяца я не контактировал ни с кем из "Барселоны", — цитирует Эрнандеса Marca.

Месяц назад Хави продлил контракт "Аль-Саддом", которым руководит с 2019 года.