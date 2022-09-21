Олимпиакос назначил тренером легенду мадридского Реала

"Олимпиакос" объявил о назначении на пост тренера знаменитого испанца Мичела Гонсалеса. Детали контракта не разглашаются.

59-летний специалист заменит в Пирее своего соотечественника Карлоса Корберана, под руководством которого "Оли" набрал лишь 8 очков в 5 турах Суперлиги, попутно провалив старт евросезона.

Мичел ранее уже тренировал "Олимпиакос" в 2013-15 годах, так что греческий чемпионат ему хорошо знаком.

Свое имя специалист заработал в "Реале", за который играл в 1982-96 годах, суммарно набегав 537 матчей (127 голов) в сливочной футболке. Как тренер Мичел особо нигде не преуспел и последний раз был уволен из "Хетафе" почти год назад.