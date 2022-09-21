Олимпиакос назначил тренером легенду мадридского Реала
Мичел возвращается в Грецию
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
"Олимпиакос" объявил о назначении на пост тренера знаменитого испанца Мичела Гонсалеса. Детали контракта не разглашаются.
59-летний специалист заменит в Пирее своего соотечественника Карлоса Корберана, под руководством которого "Оли" набрал лишь 8 очков в 5 турах Суперлиги, попутно провалив старт евросезона.
Мичел ранее уже тренировал "Олимпиакос" в 2013-15 годах, так что греческий чемпионат ему хорошо знаком.
Μίτσελ, καλωσόρισες πίσω στον Ολυμπιακό! / @MichelGonzalez welcome back to Olympiacos! ????⚪️#Olympiacos #Welcome #Coach #WelcomeBack #Michel #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/YzfMIZ1Mzg— Olympiacos FC (47????) (@olympiacosfc) September 21, 2022
Свое имя специалист заработал в "Реале", за который играл в 1982-96 годах, суммарно набегав 537 матчей (127 голов) в сливочной футболке. Как тренер Мичел особо нигде не преуспел и последний раз был уволен из "Хетафе" почти год назад.
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