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Вратарь Мельбурн Сити получил контузию и травму головы при драке с фанатами во время дерби

Общие новости
(2 голосов)

Фанаты выбежали на поле

Вратарь Мельбурн Сити получил контузию и травму головы при драке с фанатами во время дерби

Фото: ABC

UA-Футбол
Новина українською

Фанаты "Мельбурн Сити" и "Мельбурн Виктори" выбежали на поле на 21-й минуте матча чемпионата Австралии. С самого начала игры они бросали файеры на поле, на 21-й минуте вратарь "Сити" Том Гловер кинул один из них обратно на трибуну.

После этого ультрас выбежали на поле, и один из них ударил Гловера железным ведром по голове. У Тома открылось кровотечение, позже врачи "Сити" сообщили что у вратаря есть контузия.

Судья прервал игру ради безопасности футболистов. Счет на момент остановки матча был 1:0 в пользу "Мельбурн Сити". Сообщается, что фанаты устроили протест против проведения финала чемпионата Австралии в Сиднее.

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В статье: Австралия Мельбурн Виктори Мельбурн Сити
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Комментарии (1)
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Djon (Україна)
17.12.2022 в 18:52
дикуни
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