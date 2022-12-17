Вратарь Мельбурн Сити получил контузию и травму головы при драке с фанатами во время дерби
Фанаты выбежали на поле
Фото: ABC
Фанаты "Мельбурн Сити" и "Мельбурн Виктори" выбежали на поле на 21-й минуте матча чемпионата Австралии. С самого начала игры они бросали файеры на поле, на 21-й минуте вратарь "Сити" Том Гловер кинул один из них обратно на трибуну.
После этого ультрас выбежали на поле, и один из них ударил Гловера железным ведром по голове. У Тома открылось кровотечение, позже врачи "Сити" сообщили что у вратаря есть контузия.
Судья прервал игру ради безопасности футболистов. Счет на момент остановки матча был 1:0 в пользу "Мельбурн Сити". Сообщается, что фанаты устроили протест против проведения финала чемпионата Австралии в Сиднее.
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