Россияне в ночь на вторник совершили массированную атаку шахедами. ПВО отразила удар по Киеву
Но есть прилет в Днепре
фото - з відкритих джерел
В ночь на вторник, 28 марта, Россия нанесла очередной массированный удар дронами-камикадзе Шахед-136 по Украине. Как сообщает Генштаб, было задействовано 15 БПЛА, 14 из них уничтожены.
Как сообщили в Киевской городской военной администрации, силами противовоздушной обороны в районе воздушного пространства Киева было обнаружено и уничтожено 12 дронов. При этом в результате падения обломков БПЛА в Святошинском районе возникло возгорание в нежилом здании. Пожар был ликвидирован, по уточненным данным – без жертв.
Также оккупанты ночью атаковали Днепропетровскую область. Два беспилотника военные из воздушного командования "Схід" уничтожили. Еще один - попал по частному предприятию в Днепре. Там произошел сильный пожар. Огонь охватил 4 тыс. кв метров. Возгорание уже потушили. Без пострадавших.
Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, атака «шахедов» производилась с северного и юго-восточного направления.
Также истребители оккупантов Су-35 вылетели из аэродрома Морозовск Ростовской области и атаковали Херсонскую область двумя управляемыми авиационными бомбами.
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