Бывший полузащитник Шахтера капитанит в чешской команде в 41 год
Томаш Хюбшман не стареет
В чемпионате Чехии в рамках 23-го тура между собой сыграют "Яблонец" и "Словацко". Начало матча – в 18:00.
Примечательно, что "Яблонец" на матч с капитанской повязкой выведет бывший полузащитник "Шахтера" Томаш Хюбшман. Ему сейчас 41 год, а в сентябре исполнится 42 года.
Томаш Хюбшман играл за "Шахтер" с 2005-го по 2014-й годы, проведя в УПЛ более ста матчей.
"Яблонец" и "Словацко" идут на седьмом и пятом местах турнирной таблицы чемпионата Чехии соответственно.
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