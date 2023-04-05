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Бывший полузащитник Шахтера капитанит в чешской команде в 41 год

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Томаш Хюбшман не стареет

Бывший полузащитник Шахтера капитанит в чешской команде в 41 год

UA-Футбол
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В чемпионате Чехии в рамках 23-го тура между собой сыграют "Яблонец" и "Словацко". Начало матча – в 18:00.

Примечательно, что "Яблонец" на матч с капитанской повязкой выведет бывший полузащитник "Шахтера" Томаш Хюбшман. Ему сейчас 41 год, а в сентябре исполнится 42 года.

Томаш Хюбшман играл за "Шахтер" с 2005-го по 2014-й годы, проведя в УПЛ более ста матчей.

"Яблонец" и "Словацко" идут на седьмом и пятом местах турнирной таблицы чемпионата Чехии соответственно.

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В статье: Томаш Хюбшман
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