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Официально: Месси перейдет в Интер Майами. Игрок подтвердил это в интервью

Общие новости
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(1 голосов)

Чемпион мира уезжает из Европы

Официально: Месси перейдет в Интер Майами. Игрок подтвердил это в интервью

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лионель Месси подтвердил, что перейдет в "Интер" Маймми Дэвида Бэкхема. Он рассказал об этом в интервью Diario Sport.

– Зная, что вы не вернетесь в "Барселону", спросим, куда вы отправитесь. В Саудовскую Аравию? В Майами?

– Я принял решение перейти в Майами. Я все еще не уверен, закрыта ли сделка на 100% или чего-то не хватает, но что ж, мы решили продолжить маршрут туда, – сказал футболист.

– Это новинка... Вы берете Бускетса? В Альбу?

– Еще одна вещь, которую говорили (в СМИ), что я еду с Бускетсом и Джорди в Аравию, что уже все улажено. Каждый смотрит в свое будущее. Я, очевидно, знал о них, о том, что они собирались сделать, но, но мы не договаривались пойти куда-нибудь вместе. Я принял решение для себя, и я не знаю, что они собираются делать.

– Это уход из фокуса, как вы говорите?

– Да, покидаю Европу. Правда в том, что у меня были предложения от другой европейской команды, но я даже не оценил их, потому что в Европе моей единственной идеей было перейти в "Барселону". После победы на чемпионате мира и невозможности перейти в "Барсу" пришло время отправиться в Лигу США, чтобы жить футболом по-другому и получать больше удовольствия. Очевидно, с той же ответственностью и желанием хотеть побеждать и всегда делать все хорошо. Но более спокойно, – сказал Лео.

Напомним, что у Месси было предложение из Саудовской Аравии на более чем миллиард евро. "Барселона" же сообщила игроку, что предложение возможно придется ждать долго. Игрок решил не ждать.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж) Интер Майами
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Источник:
sport.es

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Комментарии (8)
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Перевзутий
07.06.2023 в 23:52
Это Его выбор! Может оно и к лучшему. Наверно будет товарняк с Майами.
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0
-1
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hrdhrd (Украина)
07.06.2023 в 22:51
Вот и сказочке конец, а кто слушал - тот поверил популисту Лапорте
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+2
0
metall5291 (Kharkiv)
07.06.2023 в 23:11
Лапорта популист, но, оказался, не дурак. Не стал убивать команду ради выручки с футболок и прочих понтов.
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+1
0
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Spokoyno (Київ)
07.06.2023 в 22:47
Так все кінчається... Кар'єра футболіста не вічна На відміну від д..а РЕАЛьних чМосек Спочатку вой з переляку "Мессі повертається!". Тепер обісруться від радості. Хоч варіант оренди не виключений, проте дуже неймовірний.
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0
-3
metall5291 (Kharkiv)
07.06.2023 в 23:16
Переляк був, хіба що, через те, що барсукам ....дець прийде через цей "видатний" трансфер.
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
07.06.2023 в 22:37
В музей, так в музей.
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+2
0
avatar
hrdhrd (Украина)
07.06.2023 в 22:53
Как шутят в соц сетях, Месси закончил карьеру раньше Роналду
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+2
0
metall5291 (Kharkiv)
07.06.2023 в 23:13
Так и есть. У арабов хоть какой-то футбол. А у этих - соккер. Меська теперь стал соккеристом, с чем и поздравляем.
+1
0

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