Официально: Месси перейдет в Интер Майами. Игрок подтвердил это в интервью
Чемпион мира уезжает из Европы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лионель Месси подтвердил, что перейдет в "Интер" Маймми Дэвида Бэкхема. Он рассказал об этом в интервью Diario Sport.
– Зная, что вы не вернетесь в "Барселону", спросим, куда вы отправитесь. В Саудовскую Аравию? В Майами?
– Я принял решение перейти в Майами. Я все еще не уверен, закрыта ли сделка на 100% или чего-то не хватает, но что ж, мы решили продолжить маршрут туда, – сказал футболист.
– Это новинка... Вы берете Бускетса? В Альбу?
– Еще одна вещь, которую говорили (в СМИ), что я еду с Бускетсом и Джорди в Аравию, что уже все улажено. Каждый смотрит в свое будущее. Я, очевидно, знал о них, о том, что они собирались сделать, но, но мы не договаривались пойти куда-нибудь вместе. Я принял решение для себя, и я не знаю, что они собираются делать.
– Это уход из фокуса, как вы говорите?
– Да, покидаю Европу. Правда в том, что у меня были предложения от другой европейской команды, но я даже не оценил их, потому что в Европе моей единственной идеей было перейти в "Барселону". После победы на чемпионате мира и невозможности перейти в "Барсу" пришло время отправиться в Лигу США, чтобы жить футболом по-другому и получать больше удовольствия. Очевидно, с той же ответственностью и желанием хотеть побеждать и всегда делать все хорошо. Но более спокойно, – сказал Лео.
Напомним, что у Месси было предложение из Саудовской Аравии на более чем миллиард евро. "Барселона" же сообщила игроку, что предложение возможно придется ждать долго. Игрок решил не ждать.
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