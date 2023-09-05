Официально. Капитан сборной Черногории перешел в Олимпиакос

Форвард Стефан Йоветич подписал контракт с "Олимпиакосом", сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 33-летним капитаном сборной Черногории (68 матчей - 33 гол) рассчитано до лета 2024 года. Форвард присоединился к команде как свободный агент.

В прошлом сезоне Йоветич выступал за "Герту". На его счету 18 матчей, в которых он забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.