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Официально. Капитан сборной Черногории перешел в Олимпиакос

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Йоветич продолжит карьеру в Греции

Официально. Капитан сборной Черногории перешел в Олимпиакос

твиттер Олимпиакоса

UA-Футбол
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Форвард Стефан Йоветич подписал контракт с "Олимпиакосом", сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 33-летним капитаном сборной Черногории (68 матчей - 33 гол) рассчитано до лета 2024 года. Форвард присоединился к команде как свободный агент.

В прошлом сезоне Йоветич выступал за "Герту". На его счету 18 матчей, в которых он забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

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В статье: Стеван Йоветич Олимпиакос
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