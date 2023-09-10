В отеле Криштиану Роналду в Марокко разместились беженцы
Люди пострадали из-за землетрясения
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Гостиница нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду в Марракеше стала убежищем для пострадавших от землетрясения в Марокко.
"Нам удалось договориться с гостиницей Роналду, которая находится на окраине города, чтобы нам дали номер. Мы ждем. Мы спали всю ночь на улице и в 7 утра нам сказали, что да, мы можем подъехать. Сейчас мы в холле гостиницы, где много людей разных национальностей, и ждем, дадут ли нам комнаты", — сказала находившаяся на месте событий испанская журналистка.
Как известно, землетрясение силой 6,8 балла по шкале Рихтера привело к гибели более 800 человек и ранению еще 650.
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