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В отеле Криштиану Роналду в Марокко разместились беженцы

Общие новости
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Люди пострадали из-за землетрясения

В отеле Криштиану Роналду в Марокко разместились беженцы

Getty Images

Новина українською

Гостиница нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду в Марракеше стала убежищем для пострадавших от землетрясения в Марокко.

"Нам удалось договориться с гостиницей Роналду, которая находится на окраине города, чтобы нам дали номер. Мы ждем. Мы спали всю ночь на улице и в 7 утра нам сказали, что да, мы можем подъехать. Сейчас мы в холле гостиницы, где много людей разных национальностей, и ждем, дадут ли нам комнаты", — сказала находившаяся на месте событий испанская журналистка.

Как известно, землетрясение силой 6,8 балла по шкале Рихтера привело к гибели более 800 человек и ранению еще 650.

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В статье: Криштиану Роналду Марокко
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Источник:
Marca

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