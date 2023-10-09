Эстонский футзальный клуб уволил тренера, который поздравил Путина с Днем Рождения

Эстонский футзальный клуб "Смсраха" из Виймси уволил главного тренера команды, сербского специалиста Владимира Йовановича, который поздравил с днем рождения россисского диктатора Владимира Путина.

Мы не можем себе позволить, чтобы в текущий момент, когда продолжается война, главный тренер команды так себя вел. Решение о прекращении сотрудничества Йованович принял с пониманием. По его словам, пост в Facebook (именно там Йованович поздравил Путина с днем рождения 7 октября) не имел никакой политической подоплеки. Мы знаем, что сербы относятся к нашему восточному соседу более миролюбиво, а тренер, поздравляя Путина, не думал, что это вызовет такую реакцию", – сказал руководитель клуба Андрей Головин.

Сам Йованович так прокомментировал ситуацию:

"Я искренне, от всего сердца, сожалею о случившемся. На горьком опыте я получил полезный урок. Но мое мнение – это мое мнение. У каждого на этой планете есть право на свое мнение.

Я спортсмен из страны, в которой есть свои традиции, как и у эстонцев есть свои. Я уважаю мнение каждого, но никто на этой планете не может указывать мне, что думать – это называется свободой слова, это демократия. Мне действительно жаль, что я на собственном горьком опыте с этим столкнулся", – сказал Йованович.