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Эстонский футзальный клуб уволил тренера, который поздравил Путина с Днем Рождения

Общие новости
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Тренер - серб

Эстонский футзальный клуб уволил тренера, который поздравил Путина с Днем Рождения

фото из соцсетей

Новина українською

Эстонский футзальный клуб "Смсраха" из Виймси уволил главного тренера команды, сербского специалиста Владимира Йовановича, который поздравил с днем рождения россисского диктатора Владимира Путина.

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"Мы прекратили сотрудничество по причине некорректного поведения тренера в социальных сетях.

Мы не можем себе позволить, чтобы в текущий момент, когда продолжается война, главный тренер команды так себя вел. Решение о прекращении сотрудничества Йованович принял с пониманием. По его словам, пост в Facebook (именно там Йованович поздравил Путина с днем рождения 7 октября) не имел никакой политической подоплеки. Мы знаем, что сербы относятся к нашему восточному соседу более миролюбиво, а тренер, поздравляя Путина, не думал, что это вызовет такую реакцию", – сказал руководитель клуба Андрей Головин.

Сам Йованович так прокомментировал ситуацию:

"Я искренне, от всего сердца, сожалею о случившемся. На горьком опыте я получил полезный урок. Но мое мнение – это мое мнение. У каждого на этой планете есть право на свое мнение.

Я спортсмен из страны, в которой есть свои традиции, как и у эстонцев есть свои. Я уважаю мнение каждого, но никто на этой планете не может указывать мне, что думать – это называется свободой слова, это демократия. Мне действительно жаль, что я на собственном горьком опыте с этим столкнулся", – сказал Йованович.

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Источник: Италия и Турция примут чемпионат Европы 2032 года
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В статье: Владимир Путин война с россией
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Комментарии (1)
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Матч Футболович
09.10.2023 в 23:07
Естонці - справні козаки, дякуємо за відправлену нах сербську шельму
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