Месси обогнал Холанда в голосовании за Золотой мяч на 105 очков

France Football опубликовал официальные итоги голосования за награду "Золотой мяч".

Победитель Лионель Месси набрал 462 балла. У Эрлинга Холанда, который занял вторую позицию, на 105 очков меньше – 357.

Третий Килиан Мбаппе получил от опрошенных 270 голосов.

Лидером Месси избрали 65 респондентов, в то же время в Холанда – 21 голос. У Мбаппе пять таких "золотых голосов", а еще один – у Бернарду Силвы.

