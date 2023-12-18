Скалони назвал Месси "помощником тренера" в сборной Аргентины: Лионель - капитан и лидер

Лионель Скалони рассказал о влиянии Лионеля Месси в сборной Аргентины. По словам Скалони, Месси выступает в роли помощника главного тренера.

"Он ведет за собой по-особенному. Он капитан и лидер, он вдохновляет своих товарищей по команде. И, конечно, он подает пример, обыгрывая соперников.

Он всегда помогал нам, был всегда великолепен, тренировать его - удовольствие для меня", - сказал главный тренер сборной Аргентины в интервью Laureus Spirit of Sport.