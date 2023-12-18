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Скалони назвал Месси "помощником тренера" в сборной Аргентины: Лионель - капитан и лидер

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Тренер рассказал о влиянии Месси в сборной Аргентины

Скалони назвал Месси "помощником тренера" в сборной Аргентины: Лионель - капитан и лидер

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лионель Скалони рассказал о влиянии Лионеля Месси в сборной Аргентины. По словам Скалони, Месси выступает в роли помощника главного тренера.

"Он ведет за собой по-особенному. Он капитан и лидер, он вдохновляет своих товарищей по команде. И, конечно, он подает пример, обыгрывая соперников.

Он всегда помогал нам, был всегда великолепен, тренировать его - удовольствие для меня", - сказал главный тренер сборной Аргентины в интервью Laureus Spirit of Sport.

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Лионель Месси Аргентина Лионель Скалони
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Источник:
goal
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
18.12.2023 в 16:32
Так кожному тренеру потрібна "своя людина" безпосередньо на галявині І чим вона краще розуміється на розвитку подій, тим краще тренерський план спрацьовує!
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
18.12.2023 в 16:32
Так кожному тренеру потрібна "своя людина" безпосередньо на галявині І чим вона краще розуміється на розвитку подій, тим краще тренерський план спрацьовує!
Ответить
0
1

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