Официально: Россия в марте проведет товарищеский матч с Сербией

Сборная России проведет товарищеский матч со сборной Сербии. Об этом сообщает РФС.

Матч состоится в марте.

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Ранее СМИ сообщали, что поединок состоится 21 или 22 марта в Санкт-Петербурге.

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Таким образом, это будет первый матч сборной России против европейской команды за два года.

Напомним, что сборная России была отстранена от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА из-за войны на Украине, а за последние два года у себя принимала только трёх соперников – Ирак, Камерун и Кубу.

В этот же период Россия провела выездные товарищеские матчи против Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Катара и Кении.