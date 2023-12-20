  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Официально: Россия в марте проведет товарищеский матч с Сербией

Общие новости
Обновлено

Это будет первый матч сборной России против европейской команды за два года

Официально: Россия в марте проведет товарищеский матч с Сербией

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная России проведет товарищеский матч со сборной Сербии. Об этом сообщает РФС.

Матч состоится в марте.

Читайте такжеРоссию не включили в список участников Лиги Наций 2024/25

Ранее СМИ сообщали, что поединок состоится 21 или 22 марта в Санкт-Петербурге.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Таким образом, это будет первый матч сборной России против европейской команды за два года.

Напомним, что сборная России была отстранена от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА из-за войны на Украине, а за последние два года у себя принимала только трёх соперников – Ирак, Камерун и Кубу.

В этот же период Россия провела выездные товарищеские матчи против Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Катара и Кении.

По теме
yellow-arrow
Бывший соперник Ломаченко может провести бой с Теофимо Лопесом
yellow-arrow
Комплект из шести футболок Лионеля Месси был продан на аукционе за 7,8 млн. доллара
yellow-arrow
Опубликован официальный постер Открытого чемпионата Франции-2024
Сербия Россия
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
trafalgar (Запорожье)
20.12.2023 в 19:29
Поединок мочи и гамна
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
trafalgar (Запорожье)
20.12.2023 в 19:29
Поединок мочи и гамна
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости