Официально: Россия в марте проведет товарищеский матч с Сербией
Это будет первый матч сборной России против европейской команды за два года
фото из свободных источников
Сборная России проведет товарищеский матч со сборной Сербии. Об этом сообщает РФС.
Матч состоится в марте.
Ранее СМИ сообщали, что поединок состоится 21 или 22 марта в Санкт-Петербурге.
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Таким образом, это будет первый матч сборной России против европейской команды за два года.
Напомним, что сборная России была отстранена от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА из-за войны на Украине, а за последние два года у себя принимала только трёх соперников – Ирак, Камерун и Кубу.
В этот же период Россия провела выездные товарищеские матчи против Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Катара и Кении.
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