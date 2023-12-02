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Лига наций УЕФА

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Россию не включили в список участников Лиги Наций 2024/25

Лига наций УЕФА
Обновлено

УЕФА не решился на такой шаг

Россию не включили в список участников Лиги Наций 2024/25

Belga

UA-Футбол
Новина українською

УЕФА опубликовал перечень сборных, которые примут участие в Лиге Наций сезона 2024/25 годов. Среди них нет команды из болот. Зато, как всегда, присутствует сборная Беларуси - еще одного агрессивного по отношению к Украине государства.

Жеребьевка Лиги наций запланирована на 8 февраля 2024 года в Париже. Участие в турнире примут 54 сборные, которые разделены на Лиги A, B, C и D. Сборная Украины осталась в Лиге В.

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Украинцы, перед жеребьевкой, попали во вторую корзину вместе с Финляндией, Исландией и Норвегией.

Лига А:

Первая корзина: Испания, Хорватия, Италия, Нидерланды
Вторая корзина: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия
Третья корзина: Швейцария, Германия, Польша, Франция
Четвертая корзина: Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия

Лига В:

Первая корзина: Австрия, Чехия, Англия, Уэльс
Вторая корзина: Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия, Финляндия, Украина
Третья корзина: Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Ирландия
Четвертая корзина: Грузия, Греция, Турция, Казахстан

Лига С:

Первая корзина: Румыния, Швеция, Армения, Люксембург
Вторая корзина: Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова
Третья корзина: Северная Македония, Словакия, Северная Ирландия, Кипр
Четвертая корзина: Беларусь, Литва/Гибралтар, Эстония, Латвия, Эстония

Лига D:

Первая корзина: Литва/Гибралтар, Молдова
Вторая корзина: Мальта, Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн

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Источник:
УЄФА
Комментарии
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aleks68
02.12.2023 в 20:58
лапти на свалку. .... с ними
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Комментарии 2
aleks68
02.12.2023 в 20:58
лапти на свалку. .... с ними
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avatar
walcom (Киев)
02.12.2023 в 20:30
зараз свині почнуть верещати
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