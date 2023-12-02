Россию не включили в список участников Лиги Наций 2024/25

УЕФА опубликовал перечень сборных, которые примут участие в Лиге Наций сезона 2024/25 годов. Среди них нет команды из болот. Зато, как всегда, присутствует сборная Беларуси - еще одного агрессивного по отношению к Украине государства.

Жеребьевка Лиги наций запланирована на 8 февраля 2024 года в Париже. Участие в турнире примут 54 сборные, которые разделены на Лиги A, B, C и D. Сборная Украины осталась в Лиге В.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Украинцы, перед жеребьевкой, попали во вторую корзину вместе с Финляндией, Исландией и Норвегией.

Лига А:

Первая корзина: Испания, Хорватия, Италия, Нидерланды

Вторая корзина: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия

Третья корзина: Швейцария, Германия, Польша, Франция

Четвертая корзина: Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия

Лига В:

Первая корзина: Австрия, Чехия, Англия, Уэльс

Вторая корзина: Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия, Финляндия, Украина

Третья корзина: Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Ирландия

Четвертая корзина: Грузия, Греция, Турция, Казахстан

Лига С:

Первая корзина: Румыния, Швеция, Армения, Люксембург

Вторая корзина: Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова

Третья корзина: Северная Македония, Словакия, Северная Ирландия, Кипр

Четвертая корзина: Беларусь, Литва/Гибралтар, Эстония, Латвия, Эстония

Лига D:

Первая корзина: Литва/Гибралтар, Молдова

Вторая корзина: Мальта, Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн