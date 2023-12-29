Продажи футболок с именем Месси превзошли продажи джерси Реала и МЮ в 2023 году

Продажи игровых футболок "Интер Майами" с именем нападающего Лионеля Месси обогнали продажи футболок многих европейских клубов в 2023 году.

По информации источника, после перехода Месси компания adidas получила полмиллиона заказов на футболки американского клуба. Это означает, что они продавались быстрее, чем футболки таких клубов, как "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Бавария" и "Арсенал".

Также сообщается, что после того, как стало известно, что футболки "Интер Майами" оказались настолько популярными, команда Дэвида Бекхэма получила специальное разрешение на выпуск третьего комплекта. Наряду с "Лос-Анджелесом" и "Лос-Анджелес Гэлакси" adidas планирует выпустить дополнительный комплект игровой формы.

Эти клубы получили такую привилегию от МЛС после того, как продали более 100 тыс. футболок в прошлом сезоне.

Журнал Vogue даже включил футболки американского клуба, украшенные именем победителя чемпионата мира, в список 15 лучших модных вещей, определивших сам год.