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НБА. Бостон без Михайлюка обыгрывает Торонто, Голден Стэйт уступил Мемфису

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Результаты матчей НБА

НБА. Бостон без Михайлюка обыгрывает Торонто, Голден Стэйт уступил Мемфису

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 16 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. Стоит отметить разыгрывающего "Далласа" Кайри Ирвинга. На его счету 42 очка, семь подборов и семь результативных передач.

В паралельном матче "Бостон Селтикс" обыграл "Торонто Рэпторс". Украинский баскетболист Святослав Михайлюк не принимал участия в єтом матче.

Все результаты игрового дня НБА 16 января:

"Филадельфия Сиксерс" — "Хьюстон Рокетс" — 124:115;

"Даллас Маверикс" — "Нью-Орлеан Пеликанс" — 125:120;

"Нью-Йорк Никс" — "Орландо Мэджик" — 94:98;

"Вашингтон Уизардс" — "Детройт Пистонс" — 117:129;

"Атланта Хоукс" — "Сан-Антонио Спёрс" — 109:99;

"Мемфис Гриззлиз" — "Голден Стэйт Уорриорз" — 116:107;

"Кливленд Кавальерс" — "Чикаго Буллз" — 109:91;

"Бруклин Нетс" — "Майами Хит" — 95:96 (ОТ);

"Торонто Рэпторс" — "Бостон Селтикс" — 96:105;

"Юта Джаз" — "Индиана Пэйсерс" — 132:105;

"Лос-Анджелес Клипперс" — "Оклахома-Сити Тандер" — 112:105;

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