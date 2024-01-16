НБА. Бостон без Михайлюка обыгрывает Торонто, Голден Стэйт уступил Мемфису
Результаты матчей НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 16 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. Стоит отметить разыгрывающего "Далласа" Кайри Ирвинга. На его счету 42 очка, семь подборов и семь результативных передач.
В паралельном матче "Бостон Селтикс" обыграл "Торонто Рэпторс". Украинский баскетболист Святослав Михайлюк не принимал участия в єтом матче.
Все результаты игрового дня НБА 16 января:
"Филадельфия Сиксерс" — "Хьюстон Рокетс" — 124:115;
"Даллас Маверикс" — "Нью-Орлеан Пеликанс" — 125:120;
"Нью-Йорк Никс" — "Орландо Мэджик" — 94:98;
"Вашингтон Уизардс" — "Детройт Пистонс" — 117:129;
"Атланта Хоукс" — "Сан-Антонио Спёрс" — 109:99;
"Мемфис Гриззлиз" — "Голден Стэйт Уорриорз" — 116:107;
"Кливленд Кавальерс" — "Чикаго Буллз" — 109:91;
"Бруклин Нетс" — "Майами Хит" — 95:96 (ОТ);
"Торонто Рэпторс" — "Бостон Селтикс" — 96:105;
"Юта Джаз" — "Индиана Пэйсерс" — 132:105;
"Лос-Анджелес Клипперс" — "Оклахома-Сити Тандер" — 112:105;
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