Грузин, которым интересовались украинские клубы, близок к трудоустройству в Румынии

Грузинский опорный полузащитник Анзор Меквабишвили близок к трудоустройству в румынской "Университете Крайова". Об этом сообщает издание Georgian Footy.

????????????????????Anzor Mekvabishvili signs for Universitatea Craiova!



The 22-year-old Georgian international DM will on go his medicals today and pen a 4.5-year deal.✍️✅



According to @Geo__team Dinamo Tbilisi are expected to get €500,000 + sell-on % for the captain. pic.twitter.com/HYKH3KJBLa