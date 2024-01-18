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Грузин, которым интересовались украинские клубы, близок к трудоустройству в Румынии

Общие новости

Анзор Меквабишвили

Грузин, которым интересовались украинские клубы, близок к трудоустройству в Румынии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Грузинский опорный полузащитник Анзор Меквабишвили близок к трудоустройству в румынской "Университете Крайова". Об этом сообщает издание Georgian Footy.

Отмечается, что в ближайшее время футболист пройдет медицинский осмотр и подпишет с клубом контракт на четыре с половиной года. "Динамо" (Тбилиси) получит за трансфер Меквабишвили пятьсот тысяч евро и процент от перепродажи.

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Отметим, что ранее СМИ писали о заинтересованности в услугах Анзора Меквабишвили некоторых украинских клубов.

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Источник:
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Опубликовал: Игорь Семйон
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