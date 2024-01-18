Грузин, которым интересовались украинские клубы, близок к трудоустройству в Румынии

Грузинский опорный полузащитник Анзор Меквабишвили близок к трудоустройству в румынской "Университете Крайова". Об этом сообщает издание Georgian Footy.

????????????????????Anzor Mekvabishvili signs for Universitatea Craiova!



The 22-year-old Georgian international DM will on go his medicals today and pen a 4.5-year deal.✍️✅



According to @Geo__team Dinamo Tbilisi are expected to get €500,000 + sell-on % for the captain. pic.twitter.com/HYKH3KJBLa — Georgian Footy (@GeorgianFooty) January 18, 2024

Отмечается, что в ближайшее время футболист пройдет медицинский осмотр и подпишет с клубом контракт на четыре с половиной года. "Динамо" (Тбилиси) получит за трансфер Меквабишвили пятьсот тысяч евро и процент от перепродажи.

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Отметим, что ранее СМИ писали о заинтересованности в услугах Анзора Меквабишвили некоторых украинских клубов.