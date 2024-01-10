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Шахтер и еще два клуба УПЛ проявляют интерес к хавбеку сборной Грузии

Премьер-лига
Обновлено

Украинские клубы активно изучают грузинский рынок

Шахтер и еще два клуба УПЛ проявляют интерес к хавбеку сборной Грузии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Услуги центрального защитника "Динамо" Тбилиси Александра Каландадзе были предложены "Динамо" Киев. Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос в своем Telegram-канале.

Однако киевляне решили отказаться от этой опции. Журналист предполагает, что 22-летний грузин может появиться в другом украинском клубе.

Также согласно данным источника, есть немалый спрос на другого игрока сборной Грузии - Анзора Меквабишвили. 22-летним полузащитником тбилисского "Динамо" интересуются несколько клубов УПЛ, в частности, ЛНЗ, "Полесье" и "Шахтер".

До официальных предложений дело не дошло, но есть достаточно предметный интерес.

В нынешнем сезоне Каландадзе провел 6 матчей, Меквабишвили принял участие в 5 поединках. Оба результативными действиями не отличались.

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Источник:
Zorya Londonsk
Опубликовал: Алина Ерофеева
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