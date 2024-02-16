Моуриньо: Мне бы хотелось, чтобы Реал вновь выиграл Лигу чемпионов
Наиболее желаемый вариант для португальца
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Экс-главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуриньо признался, что хотел бы увидеть победу своей бывшей команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
"Мне бы хотелось, чтобы "Реал Мадрид" снова выиграл Лигу Чемпионов. Ради клуба, и ради Карло (Анчелотти - прим.). Я не знаю, сможет ли это сделать "Бавария" или "Пари Сен-Жермен", - сказал Моуриньо в интервью Youtube-каналу Рио Фердинанда Five.
Последним местом работы 61-летнего специалиста была итальянская "Рома". Сотрудничество между сторонами было прекращено в январе этого года.
Отметим, что в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" одержал выездную победу над "Лейпцигом" со счётом 1:0.
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