Звездный форвард Фламенго Габигол попал в скандал. Его дисквалифицировали на 2 года

Нападающего "Фламенго" Габриэля Барбозу дисквалифицировали за попытки мошенничества с допинг-пробой. Он будет дисквалифицирован с момента пробы, а именно с 8 апреля 2023 года. Закончится дисквалификация 8 апреля 2025 года.

Габигола обвиняют в препятсвии проведению теста. Футболист выполнил тест, и он показал негативный результат, однако Габигол продемонстрировал к процедуре отношение, которое подходит под определение “мошенничество или попытка мошенничества в любой части процесса контроля”, согласно одной из статей бразильского антидопингового законодательства.

В частности сообщается, что Габигол не выполнил тест со всей командой до десяти утра, отправился на обед, неуважительно относился к представителям антидопингового агентства, в итоге взял банку для сбора, никому при этом сообщив, и разозлился, когда увидел, что один из контролеров собрался сопровождать его на сбор. Ко всему прочему, Габигол предоставил банку в открытом виде, вопреки инструкциям.

"Фламенго" утверждает, что для них это стало неожиданностью, и они обязательно помогут Габриэлю с апелляцией.

Напомним, что Барбоза считается главной звездой "Фламенго". За период с 2019 по 2024За что? он отыграл 188 матчей, в которых забил 106 мячей.