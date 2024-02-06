Забил в компенсированное время. Горняк Келси спас Венесуэлу в матче с Аргентиной на предолимпийском турнире. ВИДЕО

В Венесуэле стартовал финальный турнир отбора Южной Америки на ОИ-2024, в котором принимают участие хозяева турнира, Бразилия, Аргентина и Парагвай.

В матче первого тура Венесуэла с " горняком " Кевином Келси в составе играла против Аргентины.

И именно Келси спас свою команду уже в компенсированное время – реализовал пенальти после игры рукой – 2:2.

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В параллельном поединке Парагвай довольно неожиданно со счетом 1:0 обыграл Бразилию.

Ну и напомним, что на Олимпиаду выходят две первые команды из четырех. В следующем туре Парагвай сыграет с Аргентиной, а Венесуэла – с Бразилией.

Венесуэла – Аргентина 2:2

Парагвай – Бразилия 1:0

Обзор матча Венесуэла – Аргентина: