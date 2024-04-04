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Макрон: Нет сомнений, что Олимпиада в Париже станет целью для России

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"Я не сомневаюсь, в том числе в информационном плане"

Макрон: Нет сомнений, что Олимпиада в Париже станет целью для России

Фото: De Standaard

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Франции Эмманюэль Макрон сделал заявление о вмешательстве России в проведение Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже летом. Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, у него "нет сомнений", что Россия нацелится на Олимпийские игры в Париже этим летом.

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"У меня нет никаких сомнений, в том числе и в информационном плане", - сказал Макрон, отвечая на вопрос репортера об угрозе России Олимпийским играм.

Его комментарий, сделанный на мероприятии в Париже, посвященном открытию нового водного центра Олимпийских игр, как отмечает издание, "является наиболее явным на сегодняшний день признанием иностранных угроз безопасности игр".

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Напомним, Макрон недавно занял более жесткую позицию в отношении войны в Украине, заявив, что Москва должна быть побеждена, хотя он ясно дал понять, что Франция не намерена разжигать военные действия против России.

Ранее на этой неделе министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что Франция предложит санкции на уровне всего ЕС в отношении тех, кто стоит за распространением "дезинформации".

Летние Олимпийские игры 2024 - 33-е по счету летние Олимпийские игры, они пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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