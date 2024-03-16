Франция предложит прекращение огня в Украине на время Олимпийских игр - Макрон

Франция предложит России прекращение огня в Украине на время Олимпийских игр-2024.

На вопрос, "будет ли требовать Париж от Москвы остановки огня во время игр", президент Франции ответил: "Да, мы их попросим".

Также Эммануэль Макрон ответил на вопрос относительно будущего шествия российских спортсменов под белым флагом:

"Правило страны-хозяина - это идти с олимпийским движением в ногу. То есть, это месседж мира. Также мы следуем решению Олимпийского комитета. Конечно, мы будем коллективно очень тщательно отслеживать их выступления, чтобы никто из спортсменов не воспользовался этой ситуацией", - сказал Макрон."

Олимпиада-2024 продлится с 26-го июля по 11-е августа и пройдет в Париже.