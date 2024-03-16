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Франция предложит прекращение огня в Украине на время Олимпийских игр - Макрон
Президент заявил об этом в интервью
Getty Images / Global Images Ukraine
Франция предложит России прекращение огня в Украине на время Олимпийских игр-2024.
На вопрос, "будет ли требовать Париж от Москвы остановки огня во время игр", президент Франции ответил: "Да, мы их попросим".
Также Эммануэль Макрон ответил на вопрос относительно будущего шествия российских спортсменов под белым флагом:
"Правило страны-хозяина - это идти с олимпийским движением в ногу. То есть, это месседж мира. Также мы следуем решению Олимпийского комитета. Конечно, мы будем коллективно очень тщательно отслеживать их выступления, чтобы никто из спортсменов не воспользовался этой ситуацией", - сказал Макрон."
Олимпиада-2024 продлится с 26-го июля по 11-е августа и пройдет в Париже.
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