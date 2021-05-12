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Спортинг впервые за 19 лет выиграл чемпионат Португалии 

Португалия
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Лиссабонские львы гарантировали первое место за два тура до финиша 

Спортинг впервые за 19 лет выиграл чемпионат Португалии 

Фото: Record.pt/Автор - невідомий

UA-Футбол
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“Спортинг” прервал дуополию “Бенфики” и “Порту” в Примейре и в девятнадцатый раз в своей истории стал чемпионом Португалии. В последний раз “Спортинг” побеждал в национальном первенстве в сезоне 2001/2002, девятнадцать лет назад.

Лиссабонский клуб гарантировал себе первое место за два тура до конца, минимально переиграв“Боавишту” (1:0). Показатели “Спортинга” после 32 туров – 25 побед, семь ничьих, ноль поражений, 82 очка, разница мячей 57-15. Второй в таблице экс-чемпион “Порту” с 74 пунктами, “Бенфика” третья с 70 очками.

Переломным для “Спортинга” стало приглашение 36-летнего тренера Рубена Аморима. Посреди прошлого сезона лиссабонцы не пожалели 10 млн евро компенсации “Браги” за тренера-дебютанта, который в итоге принес “Спортингу” так долго ожидаемое чемпионство.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Бенфика (Лиссабон) Порту (Португалия)
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