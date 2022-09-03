Давид Нерес забил третий гол за Бенфику

Бразилец Давид Нерес в матче пятого тура чемпионата Португалии поспособствовал победе "Бенфики" над "Визелой". Футболист, ранее принадлежавший "Шахтеру", забил гол на 70-й минуте.

Для Нереса это уже третий результативный удар за "Бенфику" в семи матчах. Также бразилец имеет в своем активе две результативные передачи.

Добавим, что зимой этого года он перешел в "Шахтер" из амстердамского "Аякса". Однако из-за полномасштабной войны так и не дебютировал за украинскую команду в официальных матчах. Впоследствии перешел в "Бенфику" в качестве компенсации за долги за переход Педриньо.