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Давид Нерес забил третий гол за Бенфику
Также в его активе два ассиста
Фото: SL Benfica
Бразилец Давид Нерес в матче пятого тура чемпионата Португалии поспособствовал победе "Бенфики" над "Визелой". Футболист, ранее принадлежавший "Шахтеру", забил гол на 70-й минуте.
Для Нереса это уже третий результативный удар за "Бенфику" в семи матчах. Также бразилец имеет в своем активе две результативные передачи.
Добавим, что зимой этого года он перешел в "Шахтер" из амстердамского "Аякса". Однако из-за полномасштабной войны так и не дебютировал за украинскую команду в официальных матчах. Впоследствии перешел в "Бенфику" в качестве компенсации за долги за переход Педриньо.
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