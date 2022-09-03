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Давид Нерес забил третий гол за Бенфику

Португалия
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Также в его активе два ассиста

Давид Нерес забил третий гол за Бенфику

Фото: SL Benfica

UA-Футбол
Новина українською

Бразилец Давид Нерес в матче пятого тура чемпионата Португалии поспособствовал победе "Бенфики" над "Визелой". Футболист, ранее принадлежавший "Шахтеру", забил гол на 70-й минуте.

Для Нереса это уже третий результативный удар за "Бенфику" в семи матчах. Также бразилец имеет в своем активе две результативные передачи.

Добавим, что зимой этого года он перешел в "Шахтер" из амстердамского "Аякса". Однако из-за полномасштабной войны так и не дебютировал за украинскую команду в официальных матчах. Впоследствии перешел в "Бенфику" в качестве компенсации за долги за переход Педриньо.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Давид Нерес
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