Официально: Ди Мария вернулся в Бенфику

"Бенфика" официально сообщила о возвращении Анхеля Ди Марии.

Детали контракта аргентинца с португальским клубом неизвестны. Однако сегодня авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что 35-летний вингер подписал соглашение с "орлами" на один год – до конца сезона 2023/24.

Напомним, последним клубом Анхеля был туринский "Ювентус", который игрок покинул этим летом в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне в составе итальянского клуба Ди Мария провел 40 матчей, забил 8 голов и оформил 7 ассистов.

Аргентинец уже выступал за "Бенфику" – в период с 2007 по 2010 год.