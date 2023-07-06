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Официально: Ди Мария вернулся в Бенфику

Португалия
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Анхель снова будет выступать за "орлов"

Официально: Ди Мария вернулся в Бенфику

Twitter SL Benfica

Новина українською

"Бенфика" официально сообщила о возвращении Анхеля Ди Марии.

Детали контракта аргентинца с португальским клубом неизвестны. Однако сегодня авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что 35-летний вингер подписал соглашение с "орлами" на один год – до конца сезона 2023/24.

Напомним, последним клубом Анхеля был туринский "Ювентус", который игрок покинул этим летом в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне в составе итальянского клуба Ди Мария провел 40 матчей, забил 8 голов и оформил 7 ассистов.

Аргентинец уже выступал за "Бенфику" – в период с 2007 по 2010 год.

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В статье: Анхель Ди Мария Бенфика (Лиссабон)
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