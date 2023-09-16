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Время Трубина? Визела - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Португалия
(1 голосов)

Визела - Бенфика: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Время Трубина? Визела - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Фото: https://twitter.com/SLBenfica

UA-Футбол
Новина українською

Анатолий Трубин перешел в "Бенфику", но еще не дебютировал. Однако рано или поздно это должно случиться. Возможно, случится в матче пятого тура местного чемпионата против "Визелы". Следим.

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Матч "Визела" - "Бенфика" состоится в субботу, 16-го сентября, в 22:30. Смотреть можно на видеосервисе MEGOGO Футбол 3.

Чемпионат Португалии

"Визела" 22:30 "Бенфика"

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Трансляція матчу Візела - Бенфіка
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