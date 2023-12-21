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Бенфика - АВС. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию Кубка португальской лиги
Бенфика - АВС: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Benfica
Не факт, что в этом матче сыграет Анатолий Трубин, ведь соперником "Бенфики" будет АВС, представляющий низший дивизион.
Однако все равно следим.
Матч Кубка португальской лиги состоится во вторник, 21-го декабря, в 20:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.
"Бенфика" - АВС
Трансляция - MEGOGO Футбол 2
Трансляція матчу Бенфіка - АВССмотреть трансляцию
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