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Бенфика - АВС. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию Кубка португальской лиги

Португалия

Бенфика - АВС: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Бенфика - АВС. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию Кубка португальской лиги

Benfica

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Не факт, что в этом матче сыграет Анатолий Трубин, ведь соперником "Бенфики" будет АВС, представляющий низший дивизион.

Однако все равно следим.

Матч Кубка португальской лиги состоится во вторник, 21-го декабря, в 20:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.

"Бенфика" - АВС

Трансляция - MEGOGO Футбол 2

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