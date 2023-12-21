Бенфика - АВС. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию Кубка португальской лиги

Не факт, что в этом матче сыграет Анатолий Трубин, ведь соперником "Бенфики" будет АВС, представляющий низший дивизион.

Однако все равно следим.

Матч Кубка португальской лиги состоится во вторник, 21-го декабря, в 20:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.

"Бенфика" - АВС

Трансляция - MEGOGO Футбол 2