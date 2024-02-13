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Украинец Милованов помог скромному клубу обыграть гранда страны. Арока – Порту 3:2. Видео голов и обзор матча

Португалия

Месть за Шахтёр

Украинец Милованов помог скромному клубу обыграть гранда страны. Арока – Порту 3:2. Видео голов и обзор матча

CNN Portugal

Новина українською

В рамках 21-го тура чемпионата Португалии состоялся матч между "Арокой" и "Порту".

Уже в начале встречи хозяева ошарашили "драконов", забив скорый гол на 1-й минуте. Впрочем, уже через 8 минут паритет был восстановлен. "Арока" забила еще по одному мячу в обоих таймах, в то время как гости забили лишь единожды в конце встречи - 3:2.

Украинский защитник Богдан Милованов вышел на замену в составе "Ароки" на 85-й минуте матча.

Чемпионат Португалии
21-й тур, 12 февраля
"Арока" – "Порту" – 3:2
Голы: Мухика, 1, Кристо, 30 (пен), Хасон, 61 – Эванилсон, 9 (пен), Консейсау, 87

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Бураков
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