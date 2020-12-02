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Кике Сетьен может возглавить клуб из чемпионата Мексики

Южная Америка
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А ведь недавно играл в Лиге Чемпионов

Кике Сетьен может возглавить клуб из чемпионата Мексики
UA-Футбол
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Экс-наставник "Барселоны" Кике Сетьен может оказаться в Мексике. Об этом передает ESPN.

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Не так давно с ним на связь выходил мексиканский "Монтеррей", чтобы предложить возглавить команду. На данный момент, клуб идет в местном чемпионате на пятом месте.

Напомним, что Сетьен покинул "Барселону" в августе. Причиной тому стало поражение "Баварии".

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В статье: Монтеррей Кике Сетьен
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