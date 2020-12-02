Кике Сетьен может возглавить клуб из чемпионата Мексики

Экс-наставник "Барселоны" Кике Сетьен может оказаться в Мексике. Об этом передает ESPN.

Не так давно с ним на связь выходил мексиканский "Монтеррей", чтобы предложить возглавить команду. На данный момент, клуб идет в местном чемпионате на пятом месте.

Напомним, что Сетьен покинул "Барселону" в августе. Причиной тому стало поражение "Баварии".