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Сетьен объявляет войну. Экс-наставник Барселоны готов судиться с каталонцами

Испания
(1 голосов)

Очередной скандал вокруг клуба

Сетьен объявляет войну. Экс-наставник Барселоны готов судиться с каталонцами
UA-Футбол
Новина українською

Кике Сетьен, который полгода работал с "Барселоной", сделал официальное заявление. Он готов судиться с каталонским клубом.

Дело в том, что испанский наставник был уволен еще 17-го августа. Однако, как оказалось позже, клуб официально не расторгал с ним контракт. Тренер даже направил в "Барселону" бюрофакс, пытаясь выйти на контакт с руководством.

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Официальное подтверждение об увольнении Сетьен получил только вчера. Он намерен подать в суд на клуб, требуя четыре миллиона евро за досрочное расторжение контракта.

Сетьен проработал в "Барселоне" 25 матчей, сумев за это время добыть 16 побед. Его уволило с поста после разгрома от "Баварии" 2:8.

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В статье: Барселона Кике Сетьен
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Комментарии (25)
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amg333 (Kyiv )
17.09.2020 в 22:16
Подзалупная фуфлонская перхоть вся в сборе или пока пишут с одних ников,а потом переходят на другие))))...тупоголовые однорогие олени))))
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0
0
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
17.09.2020 в 21:05
Ха! Тут некоторые называют жидовское руководство Барсы "умным". Ну-ну.. Эксперды блъ...
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+1
-4
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Alex7Chapman (Кропивницький)
17.09.2020 в 21:07
говард-качур расист-фуфлоніст
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+3
-5
avatar
Планетянин (О спорт, ты мир!)
17.09.2020 в 21:07
п н х
+4
-4
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
17.09.2020 в 21:11
Эксперды говард - безграмотна підстилка дуріана навчися писати російською чи українською але ГРАМОТНО
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+3
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.09.2020 в 21:15
ты отстал от жизни?))) эксперД - это ругательное слово, которое обозначает "эксперта", т. е. полного профана! или же стройного!))) смотря как этот эксперд питается)))
+2
-4
Algrab (Костопiль)
17.09.2020 в 21:47
п н х, сєпар.
+3
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
17.09.2020 в 21:02
Всё правильно делает. Деньги нужны. Коровники новые построить, старые привести в порядок.)) А так придётся платить за отсутствие совести, или Куману из 17го ряда командой управлять. Конечно если новость эта правдивая.))
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+1
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
17.09.2020 в 21:08
більше, ніж лайно - MES QUE UN CLUB і не треба дякувати за переклад
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0
-3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.09.2020 в 20:57
Мне понравилось, как глупые фанаты позорного Реала продолжают анонировать МоСК друг другу фантазиями на тему, что, якобы у великой Барселоны все плохо. Как раз наоборот, у великой Барселоны все очень даже не плохо, в отличии от позорного Реала. Подумать только, Перес готов платить зарплату гольфисту, лишь бы только тот ушел... Ха-ха-ха... Называется, разгрузил платежную ведомость... Здесь я читаю фантазии глупого металла и он взывает на тему человечности.. Ага, щас... Расскажи, глупый, про человечность руководства Реала в отношении Касильяса и Рауля.. Вспомни заголовки тех времен.. Например, Касильяса выперли из Реала пинком под зад"... Это человечно? Ха-ха-ха.. Что касается Сетьена... Получит он свои копейки, без проблем... Не до него было, когда лучший в мире уходил... Так что, глупые олени, остыньте...Не анонируйте себе остатки мозгов фантазиями на тему, что, якобы, в лучшей команде мира, всё плохо...
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+2
-10
Algrab (Костопiль)
17.09.2020 в 21:01
Чергова маячня оленя...
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+5
-3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.09.2020 в 21:15
Олень, как там в АДУ, по прежнему заменяешь Катюху?
+2
-5
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
17.09.2020 в 21:25
шепетівський олень згадав про відхід з Реалу РЕАЛьно легенди - Ікера Касильяса для мене він та Едвін Ван дер Сар у МЮ - це два суперкіпери в історії футболу (Петр Чех з Челсі та Джанлуїджі Буффон з Юве точно їм не конкуренти)... але мене збентежило... знаєте, той вислів: "в чужом глазу соломину видеть в своём бревна не замечать" це саме про те, що дуріан з РУКОЮ ПЕРЕСА написав про Касильяса (що на жаль, дійсно недобре вчинили з ЛЕГЕНДОЮ РЕАЛУ), але при цьому олень забув те, як вчинили у Барсі з голкіпером Віктором Вальдесом сбагрили у Міддлсбро без докорів сумління, а який кулес був...
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+3
-2
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hardcorepwnz (Украина)
17.09.2020 в 21:27
Позорный сын шлюхи и алкаша Дариан забывает, как Барселона нагрузила платежную ведомость. Когда там перестанете выплачивать зарплату Дембеле и Коутиньо?
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+4
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
17.09.2020 в 21:29
hardcorepwnz (Украина) а скільки дуріан вже на цьому форумі гадить, не знаєш, бо я відносно недавно зареєстрований на ресурсі...?
+3
-2
avatar
hardcorepwnz (Украина)
17.09.2020 в 21:37
Та несколько лет, с перерывами на баны
+4
-2
Algrab (Костопiль)
17.09.2020 в 20:46
Шоу продовжується...
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+4
-3
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
17.09.2020 в 21:06
Algrab (Костопiль) Queen - Show must go on...як я люблю цю пісню тут вона в самий раз
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+2
-2
Algrab (Костопiль)
17.09.2020 в 21:10
+3
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
17.09.2020 в 20:44
ой кіке, кіке мало 2:8 блаугранас відхапали від Баварії при ньому так тепер ще має добряче подоїти каталонський недогранд... оленям-фуфлоністам на заздрість...
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+3
-3
metall5291 (Kharkiv)
17.09.2020 в 20:43
Оказывается, в Барселоне ничего не умеют делать по-человечески и так, чтобы не обо***ться. Без обид, я не радуюсь. В нашей стране, увы, очень много похожего на то, что творится в ФК Барселона. Слава Богу, я почти не живу в своей стране.
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-5
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
17.09.2020 в 20:59
Я живу в почти не своей стране, и это не слава богу.
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-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.09.2020 в 20:40
Это ж надо так "умному" руководству опустить Барсу с уровня гранда мирового футбола до уровня середняка и всемирного посмешища. А всё началось с того, когда "ушли" неудобных Субисаретту и Луиса Энрике... Прошло 5 лет.... Провальные трансферы, позорные вылеты с ЛЧ, дрязги, скандалы, конфликты внутри...И в конце тоннеля света не видно...
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Alex7Chapman (Кропивницький)
17.09.2020 в 20:41
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
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metall5291 (Kharkiv)
17.09.2020 в 20:45
Они долго и постепенно шли к этому "успеху". Никто не хотел ничего видеть и знать, и вот он, результат.
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