Сетьен объявляет войну. Экс-наставник Барселоны готов судиться с каталонцами

Кике Сетьен, который полгода работал с "Барселоной", сделал официальное заявление. Он готов судиться с каталонским клубом.

Дело в том, что испанский наставник был уволен еще 17-го августа. Однако, как оказалось позже, клуб официально не расторгал с ним контракт. Тренер даже направил в "Барселону" бюрофакс, пытаясь выйти на контакт с руководством.

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Официальное подтверждение об увольнении Сетьен получил только вчера. Он намерен подать в суд на клуб, требуя четыре миллиона евро за досрочное расторжение контракта.

Сетьен проработал в "Барселоне" 25 матчей, сумев за это время добыть 16 побед. Его уволило с поста после разгрома от "Баварии" 2:8.