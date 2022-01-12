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Каштру может возглавить чемпиона Бразилии

Южная Америка
(1 голосов)

Атлетико Минейро ищет замену Куке

Каштру может возглавить чемпиона Бразилии

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

"Атлетико Минейро", который недавно оформил чемпионство в Бразилии, подыскивает команде нового главного тренера после ухода Куки.

На данный момент у клуба в приоритете две кандидатуры - 51-летний аргентинец Антонио Мохамед, который с конца 2020 года пребывает без клуба, а также 60-летний экс-тренер "Шахтера" Луиш Каштру, который сейчас работает в Катаре с "Аль-Духаилем".

В настоящее время руководство бразильского клуба проводят консультации с претендентами в режиме видеоконференций.

Отметим, что "Аль-Духаиль" Каштру идет вторым в чемпионате Катара, уступая два очка "Аль-Садду" и имея на два поединка больше.

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В статье: Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) Луиш Каштру
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Источник:
Itatiaia - A Radio de Minas

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