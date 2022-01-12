Каштру может возглавить чемпиона Бразилии

"Атлетико Минейро", который недавно оформил чемпионство в Бразилии, подыскивает команде нового главного тренера после ухода Куки.

На данный момент у клуба в приоритете две кандидатуры - 51-летний аргентинец Антонио Мохамед, который с конца 2020 года пребывает без клуба, а также 60-летний экс-тренер " Шахтера " Луиш Каштру, который сейчас работает в Катаре с "Аль-Духаилем".

В настоящее время руководство бразильского клуба проводят консультации с претендентами в режиме видеоконференций.

Отметим, что "Аль-Духаиль" Каштру идет вторым в чемпионате Катара, уступая два очка "Аль-Садду" и имея на два поединка больше.