Каштру может возглавить чемпиона Бразилии
Атлетико Минейро ищет замену Куке
Фото: ФК Шахтер
"Атлетико Минейро", который недавно оформил чемпионство в Бразилии, подыскивает команде нового главного тренера после ухода Куки.
На данный момент у клуба в приоритете две кандидатуры - 51-летний аргентинец Антонио Мохамед, который с конца 2020 года пребывает без клуба, а также 60-летний экс-тренер "
В настоящее время руководство бразильского клуба проводят консультации с претендентами в режиме видеоконференций.
Отметим, что "Аль-Духаиль" Каштру идет вторым в чемпионате Катара, уступая два очка "Аль-Садду" и имея на два поединка больше.
Популярное сейчас
- Полноценный контракт. Заря усилила свой состав воспитанником Динамо
- Завершено активное участие, но не сезон. Украина может потерять очередные привилегии ТК
- Альянс получил нового владельца
- Шахтер интересуется "новым Марсело" из Фламенго
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО