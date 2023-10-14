Шестнадцатилетний игрок Челси поставил рекорд в Южной Америке
Рекорд в Южной Америке
Getty Images/Global Images Ukraine
Во время игры в квалификации Чемпионата мира, Эквадор против Боливии, был установлен рекорд.
Эквадорец - Кендри Паес в возрасте 16 лет, 5 месяцев и 9 дней, забил гол, теперь Паес считается самым молодым автором гола среди сборных Южной Америки, помог ему в этом рекорде Мойзес Кайседо.
¡Con este gol de @latri, Kendry Páez se metió en la historia: es el jugador más joven en anotar en #EliminatoriasSudamericanas! ????????????#CreeEnGrande pic.twitter.com/RqZHdzM4BH— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 13, 2023
Напомним, что Кендри Паес подписал контракт с "Челси", который вступит в силу 1 июля 2025 года, когда эквадорцу исполнится 18 лет.
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