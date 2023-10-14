Шестнадцатилетний игрок Челси поставил рекорд в Южной Америке

Во время игры в квалификации Чемпионата мира, Эквадор против Боливии, был установлен рекорд.

Эквадорец - Кендри Паес в возрасте 16 лет, 5 месяцев и 9 дней, забил гол, теперь Паес считается самым молодым автором гола среди сборных Южной Америки, помог ему в этом рекорде Мойзес Кайседо.

¡Con este gol de @latri, Kendry Páez se metió en la historia: es el jugador más joven en anotar en #EliminatoriasSudamericanas! ????????????#CreeEnGrande pic.twitter.com/RqZHdzM4BH — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 13, 2023

Напомним, что Кендри Паес подписал контракт с "Челси", который вступит в силу 1 июля 2025 года, когда эквадорцу исполнится 18 лет.