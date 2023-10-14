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Шестнадцатилетний игрок Челси поставил рекорд в Южной Америке

Южная Америка
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Рекорд в Южной Америке

Шестнадцатилетний игрок Челси поставил рекорд в Южной Америке

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Во время игры в квалификации Чемпионата мира, Эквадор против Боливии, был установлен рекорд.

Эквадорец - Кендри Паес в возрасте 16 лет, 5 месяцев и 9 дней, забил гол, теперь Паес считается самым молодым автором гола среди сборных Южной Америки, помог ему в этом рекорде Мойзес Кайседо.

Напомним, что Кендри Паес подписал контракт с "Челси", который вступит в силу 1 июля 2025 года, когда эквадорцу исполнится 18 лет.

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В статье: Эквадор Челси (Лондон)
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