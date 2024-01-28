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Экс-игрок Шахтера присоединился к Флуминенсе

Южная Америка
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Дуглас Коста вернулся на родину

Экс-игрок Шахтера присоединился к Флуминенсе

Фото: пресслужби ФК "Флуміненсе"

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Экс-игрок донецкого "Шахтера" Дуглас Коста присоединился к бразильскому "Флуминенсе". Вингер присоединился к клубу на правах свободного агента. Контракт рассчитан до 2025-го года.

Последним клубом Косты был "Лос-Анджелес Гэлакси", к которому он присоединился в октябре 23-го. С 2020-го футболист находился в арендах у разных клубов, среди которых "Бавария", "Гремио" и "Лос-Анджелес Гэлакси". В это время он принадлежал туринскому "Ювентусу".

За донецкий "Шахтер" Коста выступал в период с 2010-го по 2015-й годы. Тогда он перешел в мюнхенский клуб за 30 млн евро.

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Источник:
fluminense.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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