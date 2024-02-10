Товарищеский матч Аргентины против Нигерии отменен из-за конфликтной ситуации с Месси

Товарищеский матч Аргентина – Нигерия, который должен был состояться в конце марта в Китае, был отменен. Об этом заявил спортивный комитет Ханчжоу.

“Ввиду известных причин компетентные органы пришли к выводам, что условий для проведения матча с участием аргентинской команды нет. Принято решение отменить это мероприятие”, — говорится в официальном заявлении.

Причиной этого стала конфликтная ситуация с участием Лионеля Месси, выступающего за "Интер" (Майами). Во время матча американской команды в Гонконге он не принял участия в товарищеском матче из-за травмы, а спустя несколько дней в Японии провел на поле 31 минуту. Это вызвало негодование фанатов. Они, например, после поединка крушили его плакаты и статуи, подготовленные к этому спаррингу.

Аргентина в марте должна была провести сразу два поединка против действующих финалистов Кубка Африки, ведь планировалась также встреча с Кот-д’Ивуаром. Пока официального сообщения об этой игре нет.