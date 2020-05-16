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Каземиро о возвращении к тренировкам: Игроки Реала отлично сделали домашнюю работу
Бразильский хавбек прокомментировал возвращение "сливочных" к тренировкам
Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро рассказал как проходит тренировчоный процесс в мадридском клубе после перерыва, который вызвала пандемия COVID-19.
"Было очень важно работать дома, и мы делали то, что велели клуб и тренерский штаб.
Парни здорово работают, и можно утверждать, что они сделали домашнюю работу.
Они поддерживали физическую форму, и сейчас это видно на поле", – расказал бразилец для клубного ТВ.
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Источник:Marca
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