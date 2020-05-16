  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Каземиро о возвращении к тренировкам: Игроки Реала отлично сделали домашнюю работу
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Каземиро о возвращении к тренировкам: Игроки Реала отлично сделали домашнюю работу

Испания
(1 голосов)

Бразильский хавбек прокомментировал возвращение "сливочных" к тренировкам

Каземиро о возвращении к тренировкам: Игроки Реала отлично сделали домашнюю работу
Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро рассказал как проходит тренировчоный процесс в мадридском клубе после перерыва, который вызвала пандемия COVID-19.

"Было очень важно работать дома, и мы делали то, что велели клуб и тренерский штаб.

Парни здорово работают, и можно утверждать, что они сделали домашнюю работу.

Они поддерживали физическую форму, и сейчас это видно на поле", – расказал бразилец для клубного ТВ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Каземиро коронавирус карантин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...