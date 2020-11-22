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Валенсия заинтересована в покупке Коноплянки – СМИ
Украинца сватают обратно в Примеру
Вингер "Шахтёра" Евгений Коноплянка входит в список интересов "Валенсии", сообщает испанское издание fichajes.com.
Одиозный владелец испанского клуба Питер Лим после недавних продаж Дани Парехо и Жоффре Кондогбиа, которые были лидерами команды, нацелился на формирование Low Cost команды, пытаясь справиться с экономическим кризисом, настигшим футбол из-за пандемии.
В сложившихся обстоятельствах Коноплянка видится вполне приемлемым вариантом для усиления флангов атаки. В "Валенсии" уверены, что покупка 31-летнего украинца обойдётся приблизительно в 5 миллионов евро.
На счету Коноплянки, ранее выступавшего в "Севилье", 4 гола и 6 результативных передач в 32 матчах Ла Лиги, проведенным им в далёком сезоне 2015/16.
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