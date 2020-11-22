Вингер "Шахтёра" Евгений Коноплянка входит в список интересов "Валенсии", сообщает испанское издание fichajes.com.

Одиозный владелец испанского клуба Питер Лим после недавних продаж Дани Парехо и Жоффре Кондогбиа, которые были лидерами команды, нацелился на формирование Low Cost команды, пытаясь справиться с экономическим кризисом, настигшим футбол из-за пандемии.

В сложившихся обстоятельствах Коноплянка видится вполне приемлемым вариантом для усиления флангов атаки. В "Валенсии" уверены, что покупка 31-летнего украинца обойдётся приблизительно в 5 миллионов евро.

На счету Коноплянки, ранее выступавшего в "Севилье", 4 гола и 6 результативных передач в 32 матчах Ла Лиги, проведенным им в далёком сезоне 2015/16.