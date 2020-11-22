  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Валенсия заинтересована в покупке Коноплянки – СМИ
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Валенсия заинтересована в покупке Коноплянки – СМИ

Испания
(1 голосов)

Украинца сватают обратно в Примеру

Валенсия заинтересована в покупке Коноплянки – СМИ
Новина українською

Вингер "Шахтёра" Евгений Коноплянка входит в список интересов "Валенсии", сообщает испанское издание fichajes.com.

Одиозный владелец испанского клуба Питер Лим после недавних продаж Дани Парехо и Жоффре Кондогбиа, которые были лидерами команды, нацелился на формирование Low Cost команды, пытаясь справиться с экономическим кризисом, настигшим футбол из-за пандемии.

В сложившихся обстоятельствах Коноплянка видится вполне приемлемым вариантом для усиления флангов атаки. В "Валенсии" уверены, что покупка 31-летнего украинца обойдётся приблизительно в 5 миллионов евро.

На счету Коноплянки, ранее выступавшего в "Севилье", 4 гола и 6 результативных передач в 32 матчах Ла Лиги, проведенным им в далёком сезоне 2015/16.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Коноплянка Валенсия (Испания) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (13)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
simargl (Чернигов)
22.11.2020 в 13:23
Зачетная новость!!! ))))
Ответить
+2
0
krakow (Херсон)
22.11.2020 в 13:00
Респект.редакция. Все правильно. Если не шутить в такое трудное время,то можно свихнуться.
Ответить
+4
0
avatar
Serega1111 (Киев)
22.11.2020 в 12:33
Да ладно...
Ответить
+2
0
alexfc (Киев)
22.11.2020 в 12:31
Продавайте. Неважно за сколько. Только продавайте. Я думаю болелы шахтера могут даже доплатить что его забрали
Ответить
+6
-2
avatar
scorpius (Ck)
22.11.2020 в 12:28
Заберите его, пожалуйста!!
Ответить
+4
-1
royalstas (Вінниця)
22.11.2020 в 12:28
Це навіть не смішно десь на грані з безумством)....
Ответить
+5
-1
С.Карпович. (Ланівці)
22.11.2020 в 12:13
Дуже хочеться щоб Коноплянка ще пограв в класній команді,але з його зп і відношенням до справи,то тільки лавка Шахтара.
Ответить
+3
-1
avatar
simargl (Чернигов)
22.11.2020 в 13:24
Не только, еще можно рассмотреть Колос и Минай )))!!
Ответить
+1
0
balamyt (Boston)
22.11.2020 в 11:40
Уверен что Жене стоит согласится .(.когда оправится от травмы ) ..Надеюсь что в Шахтере его и за 5 млн.отпустят..в Валенсию .там в Шахте и без него хватает Вигеров.. Коно еще заставит о себе говорить и заткнет рот своми недоброжелателям , которые его уже списали как збитого летчика..
Ответить
+2
-6
avatar
simargl (Чернигов)
22.11.2020 в 13:25
Рассмешил сильнее редакции
Ответить
0
0
football_soccer (Украина)
22.11.2020 в 11:20
Лоукост команда? ))) Это точно про Коноплянку с его зарплатой?? Лоукост это не про него, он по лакшери больше ))))
Ответить
+4
-1
viajador (село Пертяну)
22.11.2020 в 11:17
..
Ответить
+1
-2
avatar
simargl (Чернигов)
22.11.2020 в 13:25
Сам работай лопаткой )))!!!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...