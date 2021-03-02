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Семеду: Клянусь, Месси ни разу не пробивал штрафные на тренировках

Испания
(9 голосов)

Португалец в восторге

Семеду: Клянусь, Месси ни разу не пробивал штрафные на тренировках

fcbarcelonanoticias.com

Новина українською

Бывший защитник "Барселоны", а ныне игрок "Вулверхэмптона" Нелсон Семеду поделился впечатлениями от игры на одном фланге с Лионелем Месси.

"Это просто вау. Других слов, чтоб описать, насколько он хорош, у меня нет. Знаете, что поразило меня больше всего? За все время, что я играл в Барселоне, я ни разу не видел, чтобы Лео отрабатывал на тренировках штрафные. Я клянусь вам, он ни разу этого не делал", - цитирует защитника The Telegraph.

"Вся команда тренировала удары с дальней дистанции, но без Месси. Для него попадать было естественно. С детства учат, что к совершенству ведет работу. Но он не работал, а получалось идеально!"

"Лео - невероятный игрок. Я стоял прямо за его спиной, когда он пробивал тот штрафной "Ливерпулю", и все видел. В одном из моих первых матчей за "Барсу" он забрал мяч и обыграл двух, трех, пятерых. Первая мысль была: "Как он вообще это делает?" С Месси любой хороший игрок выглядит как плохой".

Напомним, Нелсон Семеду играл за "Барсу" с 2017 по 2020 год, проведя в общей сложности за клуб 124 матча (2 гола). Сегодня он основной в "Вулвз" и сборной Португалии.

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В статье: Лионель Месси Барселона Нелсон Семеду
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(9 голосов)
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Источник:
The Telegraph

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Комментарии (1)
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Blackboria (Тернопіль)
03.03.2021 в 00:21
Чапман - фас ))
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