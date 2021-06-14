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Фабрегас: Надеюсь, что Фабрегас останется в Барселоне

Испания
(2 голосов)

Сеск считает, что аргентинец продлит контракт

Фабрегас: Надеюсь, что Фабрегас останется в Барселоне

fedcom

Новина українською

Бывший полузащитник "Барселоны" Сеск Фабрегас высказался по поводу будущего форварда Лионеля Месси в каталонском клубе.

"Не знаю, как Месси поступит, но надеюсь, что он останется в "Барселоне". Это личное решение. Посмотрим, что выйдет. Хочу, чтобы он играл в "Барселоне" еще много лет и добивался успехов, потому что заслуживает этого.

Рад, что Лапорта стал президентом. Он спокоен, опытен и знает, что делает", — цитирует Фабрегаса Goal.

Контракт 33-летнего аргентинского футболиста с сине-гранатовыми истекает в конце июня 2021 года.

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В статье: Лионель Месси Сеск Фабрегас Барселона
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Комментарии (1)
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
14.06.2021 в 17:27
Фабрегас: Надеюсь, что Фабрегас останется в Барселоне
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