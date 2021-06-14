Фабрегас: Надеюсь, что Фабрегас останется в Барселоне

Бывший полузащитник "Барселоны" Сеск Фабрегас высказался по поводу будущего форварда Лионеля Месси в каталонском клубе.

"Не знаю, как Месси поступит, но надеюсь, что он останется в "Барселоне". Это личное решение. Посмотрим, что выйдет. Хочу, чтобы он играл в "Барселоне" еще много лет и добивался успехов, потому что заслуживает этого.

Рад, что Лапорта стал президентом. Он спокоен, опытен и знает, что делает", — цитирует Фабрегаса Goal.

Контракт 33-летнего аргентинского футболиста с сине-гранатовыми истекает в конце июня 2021 года.