Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фабрегас: Надеюсь, что Фабрегас останется в Барселоне
Сеск считает, что аргентинец продлит контракт
fedcom
Бывший полузащитник "Барселоны" Сеск Фабрегас высказался по поводу будущего форварда Лионеля Месси в каталонском клубе.
"Не знаю, как Месси поступит, но надеюсь, что он останется в "Барселоне". Это личное решение. Посмотрим, что выйдет. Хочу, чтобы он играл в "Барселоне" еще много лет и добивался успехов, потому что заслуживает этого.
Рад, что Лапорта стал президентом. Он спокоен, опытен и знает, что делает", — цитирует Фабрегаса Goal.
Контракт 33-летнего аргентинского футболиста с сине-гранатовыми истекает в конце июня 2021 года.
Популярное сейчас
- (Анти) Герой футбольного дня. Марлос
- Стало известно о характере травмы Зубкова и о том, будет ли он готовиться к Северной Македонии
- Тренер сборной Нидерландов: Ярмоленко знаменит своим ударом с левой. Прекрасный гол
- Самый дорогой из Барселоны - де Йонг. Transfermarkt обновил рейтинг наиболее ценных игроков
- Сборная Украины обновила песенный плейлист на Евро, выкинув российских исполнителей
- Пока мужчины в сборной. Жены футболистов Динамо и Шахтера зажигают в Турции. ФОТО
Новости по теме
- 10:59 Зарубежные Андорра Жерара Пике рвется во второй дивизион. У клуба отличное финансирование и мощные амбиции
- 22:35 Зарубежные Уход Суареса взбесил всех. Месси поддержали Неймар, Дани Алвес, Это’О и Сеск
- 13:42 Зарубежные Пятнадцать лет назад Лео Месси забил первый гол за основную команду Барселоны. Началась эра гения