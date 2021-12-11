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Реал хочет заменить Каземиро опорником Лестера

Испания
(1 голосов)

Мадридцам нужно укрепить центр поля

Реал хочет заменить Каземиро опорником Лестера

Новина українською

"Реал" серьезно заинтересован в трансфере опорного полузащитника "Лестера" Уилфреда Ндиди. Мадридский клуб видит в 24-летнем хавбеке замену Каземиро

Игрок перешел в "Лестер" в 2017-м-году, а ранее играл за "Генк" Кроме этого, он провел 43 матча за сборную Нигерии.

В текущем сезоне АПЛ Ндиди сыграл 17 матчей за "Лестер" во всех турнирах и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 млн евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Каземиро Лестер Сити Вилфред Ндиди
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Источник:
Naija

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