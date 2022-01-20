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Анчелотти стал 6-ым тренером в истории Реала с 150 матчами в активе
До Моуриньо всего 28 матчей
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Анчелотти провел свой 150-ый матч в качестве главного тренера "Реала" протів "Эльче" в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Он стал восьмым тренером «Реала», которому покорилась эта отметка.
Ancelotti es el 8º entrenador que llega a los 150 partidos oficiales con el Madrid.— Pedro Martin (@pedritonumeros) January 20, 2022
Entrenadores con más partidos en la historia del Madrid:
605 Muñoz
263 Zidane
246 Del Bosque
197 Beenhakker
183 Molowny
178 Mourinho
160 Bru
150 Ancelotti
Рекорд принадлежит Мигелю Муньосу (605 игр), на втором месте Зинедин Зидан (263).
Остальной топ выглядит следующим образом:
- 246 – Висенте Дель Боске;
- 197 – Лео Бенхаккер;
- 183 – Луис Моловни;
- 178 – Жозе Моуриньо;
- 160 – Франциско Брю;
- 150 – Карло Анчелотти.
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