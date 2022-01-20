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Анчелотти стал 6-ым тренером в истории Реала с 150 матчами в активе

Испания
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До Моуриньо всего 28 матчей

Анчелотти стал 6-ым тренером в истории Реала с 150 матчами в активе

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Анчелотти провел свой 150-ый матч в качестве главного тренера "Реала" протів "Эльче" в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Он стал восьмым тренером «Реала», которому покорилась эта отметка.

Рекорд принадлежит Мигелю Муньосу (605 игр), на втором месте Зинедин Зидан (263).

Остальной топ выглядит следующим образом:

  • 246 – Висенте Дель Боске;
  • 197 – Лео Бенхаккер;
  • 183 – Луис Моловни;
  • 178 – Жозе Моуриньо;
  • 160 – Франциско Брю;
  • 150 – Карло Анчелотти.
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В статье: Висенте Дель Боске Жозе Моуриньо Карло Анчелотти Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Мигель Муньос
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